Бывшего игрока «Спартака» позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час

Бывший нападающий московского «Спартака» Педро Роша, в настоящий момент защищающий цвета бразильского «Крузейро», был приглашен на прямой эфир телеканала Fox Sports и остался за кадром на 42 минуты. Об этом сообщает UOL Esporte.

В программу Jogo Sagrado пригласили многих гостей, одним из которых стал Роша. Футболист должен был выйти в эфир прямо из своего дома. Однако после того, как ведущий анонсировал его появление в начале передачи, Рошу так и не показали на экране. Спустя 42 минуты ожидания рассерженный спортсмен попросил убрать оборудование и пригрозил, что больше не будет отвечать на звонки канала.

3 апреля стало известно об уходе Роши из «Спартака». В интервью сайту «Крузейро» бразилец обрадовался возвращению на родину и пообещал оправдать доверие команды и ее фанатов.

24-летний форвард перешел в «Спартак» летом 2017-го из другого бразильского клуба «Гремио». Роша не сумел закрепиться в основном составе красно-белых: он провел за клуб 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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