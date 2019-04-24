Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона

@fcsm_official / Twitter

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия забил мяч в ворота, нанеся удар с крыши стадиона «Открытие Арена». Видео опубликовано в клубном Twitter-аккаунте.

«Георгий Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены". Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых?» — гласит подпись к твиту. Футболисту удались два точных удара подряд.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел за красно-белых 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами. После 24 туров «Спартак» имеет в активе 39 очков и занимает в таблице чемпионата пятое место. У «Зенита», идущего первым, 51 очко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!