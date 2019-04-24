Российский футболист мячом сбил пролетавшую над стадионом птицу

ФК «Шинник» Ярославль / ВКонтакте

Защитник ярославского «Шинника» Валерий Цховербов, отдавая передачу партнеру, сбил пролетавшую над стадионом птицу. Видео появилось в группе команды во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время матча 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Шинником» и «Тюменью» (1:0). Цховербов не целился в птицу — она пролетала слишком низко над полем.

Руководство «Шинника» в интервью 76.ru заявило, что голуби прилетели к стадиону клевать семена, так как за день до матча на стадионе подсеивали траву. В клубе отметили, что газон из-за нашествия голубей не пострадал.

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