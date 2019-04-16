Капитан «Реала» купил картину с изображением себя в роли Иисуса Христа

Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос приобрел репродукцию картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где вместо Иисуса Христа появилось его собственное изображение. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, на месте апостолов на картине изображены его жена Пилар и партнер по «Реалу» Марсело. Полотно висит у Рамоса в гостиной.

Футболист давно увлекается искусством. В коллекции испанца есть картины Хуана Хеновеса, Маноло Вальдеса, Алекса Каца и несколько изображений Бэнкси.

2 апреля издание France Football выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Рамос попал в первую десятку.

Испанец выступает в «Реале» с 2005 года. Вместе с командой футболист по четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем кубка Лиги чемпионов. В составе национальной команды он был чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!