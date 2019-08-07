Тренер сборной России одним жестом развязал международный скандал

Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато растянул указательными пальцами веки после победы над командой Южной Кореи в отборочном олимпийском турнире, чем вызвал недовольство федерации волейбола страны соперника. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). В организации хотят добиться наказания для тренера, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.

Сам Бузато в интервью Sport24 заявил, что не хотел оскорбить команду соперника. «Я хотел бы извиниться перед всеми болельщиками, сборной Кореи и федерацией. Я уважаю сборную Кореи и просто праздновал тот факт, что мы едем на Олимпийские Игры в Японию», — отметил он.

В решающем матче группы мирового отбора россиянки обыграли кореянок со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) и завоевали путевку на Олимпиаду-2020. Сборная стала первой российской командой в игровых видах спорта, получившей путевку на Игры в Токио.

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