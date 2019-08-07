Агент бразильского новичка «Зенита» отреагировал на «расизм» фанатов

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского форварда «Зенита» Малкома, прокомментировал публикации в СМИ о «расистском» баннере болельщиков российского клуба. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Никто не заметил проявлений расизма на стадионе. Все это желтая пресса. Фанаты аплодировали Малкому», — отметил он.

На скандальный материал также отреагировали в руководстве «Зенита». «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

4 августа в британском The Sun появилась публикация, в которой болельщиков «Зенита» обвинили в проявлении расизма в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром». Именно в этой встрече за сине-бело-голубых впервые сыграл Малком. Баннер со словами «спасибо руководству за верность традициям» связали с негативной реакцией фанатов клуба на появление в команде темнокожего Малкома. Автор указал на то, что объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» публично высказывалось против чернокожих игроков в клубе.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» прошел в Санкт-Петербурге и завершился вничью (1:1). Хозяевам поля удалось отыграться после пропущенного автогола усилиями форварда Артема Дзюбы.

Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны». 22-летний форвард обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро.

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