Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России

Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки. Об этом в Facebook написал автор фотографии Владимир Песня.

По его словам, жест обращен к российским спортсменкам и означает «Мы теперь японцы». «В нем нет нет ни чувства превосходства по расовым признакам, ни унижения кого бы то ни было, ни преследования — а именно это и только это можно трактовать как расизм. (...) В данном случае можно говорить об использовании стереотипа, но не о расизме», — подчеркнул он.

Песня выразил сожаление из-за того, что его фотографию интерпретировали неправильно, а ее публикация стала поводом для возмущения федерации волейбола Кореи. «В ней углядели оскорбление то ли в адрес японцев, то ли в адрес корейцев, чья сборная соперничала с россиянками за выход на Игры. Это абсолютный бред», — написал фотокорреспондент.

В настоящий момент фотография удалена из фотобанка МИА «Россия сегодня», а также со страницы корреспондента.

В решающем матче группы мирового отбора россиянки обыграли кореянок со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) и завоевали путевку на Олимпиаду-2020. Сборная стала первой российской командой в игровых видах спорта, получившей путевку на Игры в Токио.

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