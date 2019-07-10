Футболист оскорбил темнокожего соперника и довел его до слез во время матча

20-летний футболист немецкого клуба «Бохум» Джорди Осеи-Туту подвергся расистским оскорблениям во время товарищеского матча против швейцарского «Санкт-Галлена». Об этом сообщает The Sun.

Темнокожего Осеи-Туту оскорбил защитник швейцарской команды тунисец Слиман Кшук. Из-за этого англичанин заплакал и хотел уйти с поля. Его успокоили партнеры по команде, после чего защитник вернулся в игру. Представитель «Бохума» отметил, что клуб связался с «Санкт-Галленом» по поводу этой ситуации.

Права на 20-летнего Осеи-Туту принадлежат лондонскому «Арсеналу», игрок выступает за «Бохум» на правах аренды. Опыта выступлений в Английской премьер-лиге он не имеет.

В декабре 2018-го о расизме в футболе высказался Диего Марадона. Аргентинец вспомнил, что за годы карьеры сталкивался с его проявлениями, и поддержал темнокожего футболиста «Наполи» Калиду Кулибали, который подвергся оскорблениям.

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