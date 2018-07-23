Немцы поспорили с ушедшим из сборной футболистом о расизме

Немецкий футбольный союз (DFB) отверг обвинения полузащитника Месута Озила в проявлении расизма со стороны главы организации Райнхарда Гринделя. Обращение опубликовано на сайте DFB.

«Мы отвергаем обвинения в связях с расизмом. DFB была вовлечена в работу по интеграции иммигрантов в течение многих лет», — говорится в сообщении.

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Ранее 23 июля Озил объявил об уходе из сборной Германии. Он опубликовал текст в трех частях, в котором написал: «В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Однако, когда мы проигрываем, я для них иммигрант». Игрок задался вопросом: происходит ли это из-за того, что он является турком по происхождению? Он уточнил, что из-за отношения со стороны Немецкого футбольного союза и других он не хочет носить футболку сборной Германии.

В мае Озил вместе с немецким футболистом турецкого происхождения Илкаем Гюндоганом встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их поступок раскритиковали, поставив под сомнение приверженность спортсменов демократическим ценностям.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В активе хавбека 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча.

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