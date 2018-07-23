Футболист сборной Германии ушел из команды после встречи с Эрдоганом

Атакующий полузащитник сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил, которого глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель раскритиковал за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, решил уйти из команды. Об этом он написал у себя в Twitter.

«В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Однако когда мы проигрываем, я для них — иммигрант. И это всё потому, что меня до сих пор не приняли в немецком обществе, несмотря на налоги, которые я плачу в Германии, пожертвования немецким школам и победу на ЧМ-2014. Ко мне относятся как к "другому". С моими друзьями Лукашем Подольски и Мирославом Клозе не обращаются как с германо-поляками, так почему же я германо-турок? Потому что это Турция? Потому что я мусульманин? Думаю, что это важная проблема. Я родился и вырос в Германии, так почему же люди не считают меня немцем?», — написал Озил.

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По его словам, из-за отношения со стороны Немецкого футбольного союза и других он не хочет носить футболку сборной Германии. «С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес», — добавил футболист.

Ранее члены ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинили в проигрыше немецкой сборной в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018 Месута Озила, имеющего турецкие корни. «Озил может быть доволен, поздравления Эрдогану», — заявил пресс-секретарь партии.

В мае Озил вместе с немецким футболистом турецкого происхождения Илкаем Гюндоганом встретился с Эрдоганом. Их поступок раскритиковали, поставив под сомнение приверженность спортсменов демократическим ценностям Германии.

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