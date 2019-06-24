Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме

Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце первого тайма арбитр после просмотра VAR засчитал гол в ворота Камеруна, отмененный ранее из-за офсайда. Африканских футболисток разозлило решение судьи. Отмечается, что в перерыве игроки Камеруна расплакались и обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в расизме.

Кроме того, в начале второго тайма судья с помощью VAR отменил гол камерунок, определив офсайд. Это снова вызвало недовольство футболисток. По словам британского журналиста Пирса Моргана, африканки вели себя «позорно»: плевались, толкались локтями, рычали, рыдали и демонстрировали неспортивное поведение.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 3:0. В четвертьфинале команда сыграет с Норвегией.

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