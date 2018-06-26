Марокканец назвал лишившие его команду победы видеоповторы дерьмом

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат после матча со сборной Испании раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Bleacher Report.

«VAR — это полное дерьмо», — сказал Амрабат после финального свистка и изобразил судейский жест, означающий решение рассмотреть игровой момент на экране. По мнению марокканца, система дала преимущество сопернику, а арбитр проигнорировал просьбы сборной Марокко посмотреть видеоповторы.

В добавленное ко второму тайму время арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов при счете 2:1 в пользу марокканцев засчитал гол нападающего сборной Испании Яго Аспаса, хотя футболисты североафриканской страны считали, что форвард был в офсайде. Этот гол принес испанцам ничью и первое место в группе В. Сборная Марокко не смогла выиграть ни одного матча на мундиале.

Вместе с испанцами и марокканцами в квартете В выступали также сборные Ирана и Португалии. Параллельный матч третьего тура группового этапа также завершился ничьей (1:1). В этой встрече с помощью VAR был назначен пенальти в ворота сборной Ирана. Португальский нападающий Криштиану Роналду одиннадцатиметровый не реализовал.

В 1/8 финала сборная Португалии встретится с уругвайцами, вышедшими из группы А с первого места, а Испания — с хозяевами турнира сборной России.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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