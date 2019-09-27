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Депутаты из команды Зеленского наняли в помощницы моделей

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Валерия Гриценко

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Народный депутат Украины от президентской партии Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко. На официальном сайте Верховной Рады указано, что она работает у депутата на постоянной основе по срочному трудовому договору.

Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры и в дальнейшем работала танцовщицей на круизном лайнере и в турецких отелях, а также предлагала свои услуги в качестве модели. Она является дочерью секретаря Кременчугского городского совета Юрия Гриценко.

Сам Мовчан является председателем подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Другой депутат-мажоритарщик из команды Зеленского Николай Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю Марьяну Михолап, сообщает «Украина.ру». Девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика». По ее словам, она «слабо» видит себя работающей по данному направлению. Во время учебы она искала работу репетитора по украинскому языку и математике, а также участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина».

Также стало известно, что сын первого помощника украинского президента Сергея Шефира Никита официально помогает народному депутату от партии «Слуга народа» Юрию Киселю. Во время президентских выборов он работал в штабе команды Зеленского.

Ранее сообщалось, что директором департамента стратегической разведки Главного управления министерства обороны Украины назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский. Люди, связанные с президентской семьей Зеленских, не раз назначались на высокопоставленные должности в стране.

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