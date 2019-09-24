Муж бухгалтера студии Зеленского возглавил департамент украинской разведки

Директором департамента стратегической разведки Главного управления министерства обороны Украины (ГУ МОУ) назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

Он отметил, что у Пашкова отсутствует опыт управления личным составом, обратив внимание на его стремительный карьерный рост. Так, в июне 2019 года Пашкову удалось с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУ МОУ перейти на пост заместителя директора департамента стратегической разведки.

«Тем самым Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую», — подчеркнул украинский журналист.

Бойко не сомневается, что вскоре Пашков получит внеочередное звание и квартиру в центре украинской столицы. По его словам, члены бизнес-конгломерата, связанного с президентской семьей Зеленских, уже не раз назначались на высокопоставленные должности.

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Ранее Зеленский назначил первым помощником своего бизнес-партнера и сооснователя студии «Квартал 95» Сергея Шефира. Продюсер и режиссер студии Андрей Ермак также стал помощником главы государства.

Заместителями главы Офиса президента Украины стали исполнительный продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов, сценарист студии Юрий Костюк и руководитель компании GoodMedia Кирилл Тимошенко. 29 августа главный юрист «Квартала 95» Иван Баканов возглавил Службу безопасности Украины.

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