Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Потребительская корзина россиян станет здоровой
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Зафиксированы небывалые изменения атмосферы Земли
Саудовская Аравия начала пускать туристов в страну
«Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой
Депутаты из команды Зеленского наняли в помощницы моделей
Эфир передачи Малахова спровоцировал международный скандал
Женщина обрела неожиданную способность после пересадки почки
Московским дачникам посоветовали ускориться с урожаем 
Новости партнеров

Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках

Перейти в «Мою Ленту»

Администрация московской школы №1799 выпустила распоряжение о запрете учителям отпускать учеников в туалет во время занятий, сообщает «Говорит Москва».

Документ подписан методистом Светланой Бабий. В нем она указала, что посещение туалетных комнат должно происходить на переменах и если педагоги будут выпускать детей на уроках, то к ним применят дисциплинарные взыскания за нарушение внутреннего трудового распорядка. Такие меры женщина объяснила обеспечением безопасности школьников и «сохранением учебного процесса».

Директор школы Татьяна Сычева в разговоре с изданием отметила, что трудовой договор с методистом расторгнут, а распоряжение отменено. «Сотрудник превысил свои полномочия. Нам удалось вовремя остановить процесс, который носит неправомочный характер», — сказала она.

В середине сентября в Министерстве просвещения раскритиковали руководство школ, в которых учеников выгоняют с занятий за внешний вид, потому что это нарушает их право на образование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученикам московской школы хотели запретить выходить в туалет во время уроков
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
В России предложили стратегию по запрету телефонов в школах
Другие материалы рубрики
Россия00:0223 сентября

«История подвержена манипуляциям»

Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
09:59Сегодня

Россиянин за ночь нарушил ПДД на 14 протоколов

09:04Сегодня

Россияне захотели жить дольше

01:46Сегодня

Российские курильщики оценили запрет курения на балконах

Россия00:0220 сентября

«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»

В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
23:5526 сентября

Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии

20:4326 сентября

Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем

20:2026 сентября

Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК

Россия00:0118 сентября

«Для сверления костей получили строительные перфораторы»

Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
20:0426 сентября

Московский таксист отвез корейцев, получил одну звезду и озадачился 

20:0126 сентября

В РПЦ нашли альтернативу многоженству

19:2526 сентября

Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно

Россия
Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Россиянин за ночь нарушил ПДД на 14 протоколов
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россияне захотели жить дольше
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Российские курильщики оценили запрет курения на балконах
Все материалы
Мир
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Северная Корея продолжила массовое браконьерство в России
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Трамп решил снизить число беженцев вдвое
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Белоруссия призвала мир отказаться от ракет
Все материалы
Бывший СССР
На Украине назвали СНГ «клубом неудачников»
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Кум Порошенко вступился за сына противника Трампа
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Президент Молдавии очертил границы Европы
Все материалы
Экономика
Казахстан решил поторопиться с продажей нефти Белоруссии
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Потребительская корзина россиян станет здоровой
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
В «Макдоналдсе» появятся бургеры с искусственным мясом
Все материалы
Силовые структуры
Российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Уволенные после задержания Голунова полицейские подали в суд на МВД
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Шишкана заподозрили в курировании хищений нефти
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Подавшийся в бега российский следователь-насильник был пойман на курорте
Все материалы
Наука и техника
Китай впервые показал пуск ядерной DF-17
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
«Бастион» впервые выпустил ракету «Оникс»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Найдена связь между тренировками и усталостью мозга
Все материалы
Спорт
Ибрагимович обработал мяч в стиле «Матрицы» и запустил новый флешмоб
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Чемпион мира по борьбе бросил вызов Нурмагомедову
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
На Мамаева нашелся новый претендент
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро
Все материалы
Культура
Оксана Акиньшина показала фанатам порноспектакль
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Звезда «Глухаря» устроил скандал в самолете
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Вокруг фильма «Джокер» разразился скандал из-за обилия сцен насилия
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария четвертой «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина поцеловал журналистку в прямом эфире и пошел под суд
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Мошенники атаковали пользователей сети письмами с поддельными счетами
«Рынок получат верные дилеры»
 
Стали известны причины вооруженного нападения порнозвезды-карлицы на любовника
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Парень испугался откровенного наряда своей девушки и был раскритикован
Все материалы
Ценности
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без белья
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Невеста превратила платье в неудобный комбинезон и была поднята на смех
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
Все материалы
Путешествия
В российских аэропортах установят ограничения на курилки
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Саудовская Аравия начала пускать туристов в страну
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Найден способ избежать соседства с плачущими детьми в самолете
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Отправившиеся в круиз пенсионеры оказались наркокурьерами
Все материалы
Из жизни
Поход в алкомаркет принес мужчине сто тысяч долларов
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Мужчину обвинили в воровстве из-за слишком большого пениса
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Девушка демонстративно разделась догола из-за подозрений в воровстве
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Рыбак поймал редчайшего 272-килограммового тунца
Все материалы
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Audi A1 превратили в абсолютное зло
Китайский клон «Гелендвагена» получил юбилейную спецверсию
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Уязвимость жилья россиян для мошенников признали проблемой
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские компании начали работать в Чехии
Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России
Все материалы