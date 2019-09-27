Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках

Администрация московской школы №1799 выпустила распоряжение о запрете учителям отпускать учеников в туалет во время занятий, сообщает «Говорит Москва».

Документ подписан методистом Светланой Бабий. В нем она указала, что посещение туалетных комнат должно происходить на переменах и если педагоги будут выпускать детей на уроках, то к ним применят дисциплинарные взыскания за нарушение внутреннего трудового распорядка. Такие меры женщина объяснила обеспечением безопасности школьников и «сохранением учебного процесса».

Директор школы Татьяна Сычева в разговоре с изданием отметила, что трудовой договор с методистом расторгнут, а распоряжение отменено. «Сотрудник превысил свои полномочия. Нам удалось вовремя остановить процесс, который носит неправомочный характер», — сказала она.

В середине сентября в Министерстве просвещения раскритиковали руководство школ, в которых учеников выгоняют с занятий за внешний вид, потому что это нарушает их право на образование.

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