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Найдена связь между тренировками и усталостью мозга

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Ученые выяснили, что во время интенсивных тренировок устает не только тело, но и мозг. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Провести исследование предложил Национальный институт спорта, экспертизы и выступлений (INSEP) во Франции, который готовит спортсменов к Олимпийским играм. Некоторые атлеты страдали от «синдрома перетренированности» и испытывали непреодолимое чувство усталости. Университет решил выяснить, связана ли эта усталость с перенапряжением мозга, как во время умственной работы.

Один из авторов исследования, врач больницы Питье-Сальпетриер в Париже Матиас Пессиглионе отметил, что чрезмерная спортивная нагрузка утомляет ответственную за когнитивный контроль область мозга. Оказалось, во время тренировок мозг контролирует процесс, который заставляет останавливаться при боли в мышцах или суставах. Также когнитивный контроль используется для удержания долгосрочной цели тренировок в голове.

По словам исследователей, эта усталость влияет на то, как человек делает выбор. Они провели тесты среди спортсменов и доказали, что после физической перегрузки мозг выбирает худший вариант из всех возможных. Человек делает выбор, который приведет к немедленному, пусть и не очень хорошему результату.

Ученые сообщают, что это исследование может быть полезно не только для спортсменов. Они считают, что важно отслеживать уровень усталости, чтобы предотвратить принятие плохих решений в политической, судебной или экономической областях.

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