Появление «Царь-асфальта» в российском регионе оправдали

Рабочие при ремонте федеральной автодороги «Колыма» были вынуждены применить выравнивающую технологию с укладкой щебня толщиной в полметра, так как на данном участке были обнаружены многочисленные провалы и плывуны под цементобетонным покрытием. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Как пояснил руководитель магаданского филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» Степан Кожевников, при разработке проектно-сметной документации предлагалось несколько вариантов приведения дороги в нормативное состояние, в том числе демонтаж цементобетонного покрытия, с последующей его утилизацией и вывозом на полигон ТБО. Однако данная процедура оказалась слишком дорогостоящей, и от нее было решено отказаться.

В результате специалисты приняли решение взять цементобетонное покрытие за твердое основание и применить технологию выравнивающего слоя из черного щебня, местами слоем в несколько десятков сантиметров, а поверх уложить армированный слой из геополотна, покрытый двумя слоями асфальтобетона. «На сегодняшний день это максимально рациональный и надежный подход», — отметил Кожевников.

По его словам, на данный момент рабочие уже отремонтировали таким образом 20 километров трассы, с 1950-го по 1970-й километр. В настоящее время ведутся работы на участке с 1881-го по 1888-й километр.

Ранее в сентябре сообщалось, что работники дорожной службы уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом. Причины, по которым рабочие проявили такое рвение, были непонятны. Высказывалось предположение, что в 10-километровый отрезок трассы решили вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке. Пользователи соцсетей прозвали инновацию «Царь-асфальт», по аналогии с гигантскими Царь-пушкой и Царь-колоколом.

Трасса «Колыма» была построена несколько десятков лет назад из цементобетонного покрытия. Так как дорога проложена на вечной мерзлоте, со временем она серьезно деформировалась и просела.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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