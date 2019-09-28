Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание пройдет в понедельник, 30 сентября.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что ждет российского лидера на прощании с Шираком. 30 сентября объявлено во Франции днем национального траура. На службе, которая пройдет в понедельник в церкви Сен-Сюльпис, будет присутствовать действующий президент Эммануэль Макрон.

В июне Путин в ответ на вопрос о политических кумирах признался, что сильное впечатление на него произвел Жак Ширак. По его словам, политик умел отстаивать свое мнение и уважать чужое.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Также он дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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