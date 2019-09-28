В США раскрыли детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова в 2017 году

Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году заявил, что его не беспокоит возможное вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, потому что Вашингтон делал то же самое в других странах. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Белый дом пытался скрыть это высказывание американского лидера от СМИ — к меморандуму по итогам встречи были допущены лишь несколько должностных лиц с высоким уровнем доверия.

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Ранее сообщалось, что в ходе той встречи Трамп якобы раскрыл Лаврову сверхсекретную информацию касательно запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг эти сведения. По его словам, во время встречи Трампа с Лавровым обсуждался ряд вопросов, среди которых были совместные усилия в борьбе с терроризмом.

Первая встреча Трампа с официальными российскими лицами состоялась 10 мая 2017 года. По ее итогам в Белом доме заявили о намерении улучшить отношения с Россией. Лавров в свою очередь назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела.

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