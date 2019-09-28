Звезда «Глухаря» отказался извиняться за скандал в самолете

Актер Максим Аверин отказался извиняться за скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Видео с его ответом опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Я извиняться не буду. Потому что я ничего не сделал», — прокомментировал артист. По его мнению, на борту самолета «ничего не случилось». После вопроса журналиста, сожалеет ли актер о случившемся, Аверин попрощался и сел в машину.

26 сентября Аверина задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол, а также предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что актер, предположительно, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

Позже было опубликовано видео, на котором директор артиста Николай Корнеев ругается матом и требует убрать камеру, в то время как сам Аверин стоит сзади в кепке и солнечных очках, прикрывая лицо рукой. Отмечалось, что зачинщиком конфликта стал именно представитель актера, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал замечания бортпроводников.

Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Наибольшую известность ему принесла роль следователя отдела милиции «Пятницкий» Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». Кроме того, он снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Склифосовский» и «Доктор Живаго».

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