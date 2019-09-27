Опубликовано видео с устроившей скандал в самолете звездой «Глухаря»

В сети появилось видео с актером Максимом Авериным, устроившим скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как директор артиста Николай Корнеев ругается матом и требует убрать камеру, в то время как сам Аверин стоит сзади в кепке и солнечных очках, прикрывая лицо рукой. Отмечается, что зачинщиком конфликта стал именно представитель актера, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал замечания бортпроводников.

После инцидента Аверин опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором уверил подписчиков, что с ним все в порядке. «Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он.

26 сентября стало известно, что артиста задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол, а также предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что Аверин, предположительно, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Наибольшую известность ему принесла роль следователя отдела милиции «Пятницкий» Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». Кроме того, он снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Склифосовский» и «Доктор Живаго».

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