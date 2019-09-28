Маме запретили назвать сына именем Джихад

Суд французского города Дижон запретил называть ребенка именем Джихад. Об этом сообщается на сайте издания France Info.

Мальчик родился еще в ноябре 2018 года. Мама захотела назвать ребенка Джихадом, но выбор такого имени вызвал сомнения у соответствующих органов.

Суд счел, что такое имя будет вредить интересам ребенка, так как слово «джихад» ассоциируется с исламистскими террористическими движениями, несмотря на его положительные смыслы в арабском мире. В итоге мальчика решено было назвать именем Джахид.

Джихад — понятие в исламе, означающее борьбу за веру. Часто ассоциируется с вооруженной борьбой за распространение ислама, однако имеет более широкое значение. В частности, может иметься в виду борьба со своими духовными или социальными пороками или любое усилие или усердие, например, в работе или учебе.

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