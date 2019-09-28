Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео

В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты. Кадры опубликованы в Twitter-аккаунте Meanwhile in Russia.
Взрыв прогремел в 4 утра по московскому времени в порту города Ульсан, после чего на судне, которое шло под флагом Каймановых островов, начался сильный пожар. Известно, что на борту находились граждане России и Филиппин, всех сотрудников корабля эвакуировали. Девять человек получили травмы.
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