Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

Большинство россиян в возрасте до 25 лет предпочитают сокращать свои расходы в пользу путешествий. Об этом говорится в исследовании, сделанном по заказу Booking.com, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов. Чтобы поехать на отдых, они готовы урезать другие свои траты. В целом в мире такой позиции придерживается 47 процентов молодежи.

80 процентов опрошенных в России и 69 процентов в мире уже составили список обязательных для посещения мест. Треть респондентов в ближайшие 10 лет запланировали минимум пять «грандиозных путешествий» из перечня, 52 процента хотят съездить в «экстремальное место».

Согласно результатам опроса, многим из поколения Z нравится путешествовать в одиночку, в том числе с рюкзаком в дальние страны. В среднем таких юношей и девушек оказалось 18 процентов по миру и только 11 процентов в России. 35 процентов их насчитались в Гонконге, 27 процентов — в Южной Корее, 25 процентов — в Хорватии, 23 процента — в Италии.

Молодые люди считают важной частью своих поездок доступ к интернету и социальным сетям. 59 процентов участников опроса считают наличие Wi-Fi главным требованием к жилью.

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