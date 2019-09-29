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Путин освободил россиян от нескольких налогов

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Президент России Владимир Путин подписал законы об освобождении россиян от ряда категорий налогов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, согласно законопроектам, студенты (курсанты), ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи в пределах четырех тысяч рублей в год. Соответствующий документ был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, Путин освободил от уплаты подоходного налога пострадавших в ЧС граждан. От НДФЛ также освобождают доходы россиян, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды, плата за которые осуществляется за счет бюджета РФ. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент России также подписан закон о стимулировании развития гражданской авиации. Документ предусматривает в том числе освобождение от налога при ввозе в Россию воздушных судов, которые подлежат регистрации в открытом реестре. Суда, зарегистрированные в иностранном госреестре, должны будут предоставить копию свидетельства о регистрации.

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