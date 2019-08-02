Путин снизил налоги на ягоды

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодную продукцию снижается до 10 процентов, а на пальмовое масло — увеличивается до 20 процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что изменения позволят отечественным производителям нарастить объем оборотных средств и направить деньги на закладку новых садов. Документ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В середине июля, когда документ находился на стадии рассмотрения, в Национальном плодоовощном союзе выступили с предположением, что при снижении налога отечественные производители смогут снизить оптовые цены на продукцию. Также там отметили, что это обеспечит повышение инвестиционной привлекательности отрасли садоводства, создание дополнительных рабочих мест, писало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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О плюсах снижения НДС ранее сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Это должно привести к удешевлению продукции, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — писал он в Twitter.

Фрукты и ягоды с 1 января 2019 года облагались налогом по ставке 20 процентов.

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