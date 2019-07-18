Власти решили защитить россиян от «опасного» масла

В России захотели отменить льготы для пальмового масла и поднять НДС на этот продукт с 10 до 20 процентов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говорится в сообщении на сайте нижней палаты. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение 18 июля.

По словам Володина, на совещании, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждались обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в продуктах пальмового масла. Россияне уверены, что пальмовое масло снижает качество продуктов питания.

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Льготная ставка НДС в 10 процентов распространяется на продукты с заменителями молочного жира и другую сельхозпродукцию, в том числе овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо и рыбу, за исключением деликатесов. Льгота также предоставляется товарам для детей, печатным изданиям и книжной продукции, лекарствам и медицинским изделиям.

В последние годы в России развернулась дискуссия вокруг пользы или вреда пальмового масла. Как отметил Володин, россияне полагают, что этот продукт может наносить вред здоровью. В частности, существует мнение, что этот вид масла не переваривается и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако специалисты Роскачества отмечают, что этот продукт при употреблении в меру безопасен для сердца и сосудов и даже полезнее сливочного. В пальмовом масле много витаминов А и Е, что делает его хорошим продуктом для профилактики диабета, говорят в Роскачестве.

Это масло используется при изготовлении маргарина, заменителей молочного жира, мягких сортов масла, плавленых сыров, сырковой массы, в качестве эквивалента более дорогого масла какао. Пальмовое масло значительно продлевает срок хранения продуктов. Оно также применяется в детском питании и косметике.

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