Загадочный объект в небе над Москвой попал на фото

Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе (Московская область) заметили в небе странный объект. Его фото в воскресенье, 29 сентября, были опубликованы в Instagram.

На снимках видно черное кольцо, зависшее в воздухе. В комментариях интернет-пользователи разошлись во мнении о его происхождении. Некоторые из них считают, что кольцо является результатом промышленной химической деятельности. Другие предположили, что это дым от взрыва.

21 апреля сообщалось, что в небе над Нижегородской областью пролетел светящийся объект, который запечатлела камера видеорегистратора. По мнению очевидцев, полет яркого объекта был похож на падение метеорита.

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