Молодая украинская военнослужащая погибла в Донбассе от взрыва гранаты в кармане

В Донбассе погибла военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины «Айдар» Анастасия Витовская. Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

Погибшей в марте 2019 года исполнился 21 год. Она служила во взводе материального обеспечения солдат.

Как рассказал изданию «Украинская правда» начальник пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) Виктор Шубец, девушка погибла не в результате боевых действий, а из-за неосторожного обращения с оружием. «Что там произошло, нам точно неизвестно. Это горе. Для нас, и для родных, и для маленького ребенка, который остался сиротой», — сказал он. Источники же издания отмечают, что военнослужащая погибла от взрыва гранаты.

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Автор Telegram-канала «Черговий ООС», в свою очередь, отмечает, что граната находилась у Витовской в кармане.

26 августа журналист Юрий Бутусов сообщил, что во время боя в Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По его словам, 25-летний военный скончался в результате полученных от обстрела из пулемета или снайпера под Горловкой ранений.

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