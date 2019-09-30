Украина понадеялась занять у МВФ денег до конца года

Переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) продолжатся в ближайшие месяцы. Киев надеется подписать соглашение до конца года. Об этом в видеообращении на Facebook заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Комментируя завершившийся визит миссии фонда на Украину, Гончарук заметил, что речь идет только о начале переговоров, им будут предшествовать предварительные этапы.

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Вскоре несколько профильных украинских министров намерены посетить штаб-квартиру МВФ, которая расположена в США, чтобы достигнуть «предварительной договоренности о составе и структуре программы». Премьер напомнил, что для страны очень важно получать дешевые кредиты от международных финансовых организаций.

Ранее итоги миссии подвел официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден. В своем сообщении он указал на такие проблемы республики, как повальная коррупция, влияние олигархов на экономику и крупные государственные компании. Представитель фонда пообещал продолжить переговоры о новой программе помощи в ближайшие недели и призвал Киев сконцентрироваться на проведении структурных реформ.

Источники утверждали, что проверяющих привела в ярость ситуация с национализированным Приватбанком. Члены миссии предположили, что новые власти Украины намерены заключить соглашение по этому вопросу с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским.

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