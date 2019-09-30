Загадка с замаскированным леопардом озадачила пользователей сети

Пользователи попытались найти замаскированного леопарда на фотографии, опубликованной @BellaLack в Twitter.

Большинство написали в комментариях, что не видят животное, хотя смотрят на фото достаточно долгое время. Автор поста попросила не писать ответ, чтобы остальные тоже смогли проверить себя. Однако некоторые пользователи выложили фото с обведенным в редакторе животным. Также нашлись юзеры, которые утверждают, что сразу обнаружили леопарда.

Животное слилось из-за пятнистого рисунка с каменистой местностью. Люди поразились камуфляжу леопарда, а несколько человек предположили, что это и вовсе камни и на фото никого нет.

Ранее в этом месяце люди сломали головы над простой задачкой для школьников. В упражнении по английскому языку нужно было соотнести слова с геометрическими фигурами. Оказалось, что слово нужно было просто вписать в фигуру по очертаниям букв алфавита.

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