Загадка со спрятавшейся в доме змеей поставила пользователей сети в тупик

Пользователей соцсети Facebook ввела в ступор фотография, сделанная специализирующейся на ловле рептилий австралийской компанией, сообщает Daily Mail. Им предложили отыскать на снимке змею, однако это оказалось непросто.

Компания Sunshine Coast Snake Catchers из Квинсленда регулярно проверяет пользователей на внимательность, публикуя изображения из домов, в которые заползли змеи. Новая фотозагадка появилась 19 июля. На снимке — летняя веранда со столиком и диваном, окруженная зеленью.

Многие юзеры посчитали, что змею на таком кадре разглядеть невозможно, однако некоторые попытались найти ответ. Оказалось, что на снимке есть ковровый питон, который разместился сверху подушек.

Ловец змей по имени Стю в доказательство разместил видео с рептилией с другого ракурса. Он также признал, что загадка была крайне сложной, но заметил, что увидеть змею все же возможно. Стю пообещал в следующий раз сделать фотозагадку попроще.

Ранее в июле пользовательница Facebook из Британии была озадачена появлением множества однотипных рисунков на дорогах. Она переживала, что эти обозначения могут использовать преступники, однако выяснилось, что их автором был ребенок, который упражнялся в рисовании ягодиц.

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