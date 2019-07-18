Ягодицы на асфальте заполонили город и напугали местных жителей

Пользовательница соцсети Facebook из британского города Рамсботтом была озадачена появлением множества однотипных рисунков на дорогах. Как сообщает Daily Mirror, она переживала, что эти обозначения могут использовать преступники.

Женщина опубликовала специальный пост в группе, в которой состоят местные жители, и спросила, известно ли что-то об этих знаках и замечал ли их кто-то еще. Один из юзеров ответил, что в другом городе отметки на асфальте оставляли похитители собак — так они указывали, что в доме напротив живет питомец.

Другой пользователь подчеркнул, что видел «пять или около того» точно таких же отметок в другой части Рамсботтома. Не добившись точного и подробного ответа, она позднее написала, что оповестила соседей и обратилась в полицию на всякий случай.

Однако чуть позже другой юзер объяснила появление значков из мела на дорогах — это дело рук ее маленького сына. «Моему сыну выдали мел в школе, и по дороге домой он стал рисовать ягодицы каждые 18 метров. Прошу прощения», — написала она.

Женщина добавила, что пока ребенок «недостаточно хорошо освоил искусство рисования пятых точек, но это вопрос времени», и опубликовала еще несколько фотографий творчества сына.

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