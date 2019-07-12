Девочка облизала медицинские приборы ради славы в сети и отправила мать под суд

Жительница американского штата Флорида 30-летняя Кори Уорд (Cori Ward) опубликовала в сети видео из кабинета врача, на котором ее дочь облизывает медицинское оборудование. Как сообщает News4JAX, женщине грозит тюремный срок.

Дочь женщины с ее одобрения взяла шпатель для осмотра полости рта пациента, лизнула его и положила обратно в емкость для хранения. Она проигнорировала объявление с просьбой не трогать одноразовые шпатели, которые должны быть стерильными.

Уорд была арестована, ей предъявили обвинение в порче имущества с возможностью потенциально навредить здоровью и жизни других людей. В случае признания вины женщине грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов (630 тысяч рублей).

В интервью Уорд рассказала, что лишь дурачилась с детьми, но «теперь ее жизнь разрушена». «Я думаю о моих детях и о том, как это может повлиять на них», — сказала она.

Сотрудники медцентра в городе Джексонвилл сообщили, что убрали все предметы из кабинета и заменили их на стерильные. В учреждении подчеркнули, что осуждают подобное поведение матери.

Ранее в июле в США девушка лизнула мороженое марки Blue Bell и убрала его обратно в холодильник. Ролик с ее участием стал вирусным. Позднее в сети распространилось видео, где неизвестный мужчина повторил поступок девушки.

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