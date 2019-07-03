Девушка лизнула мороженое втайне от покупателей и навлекла на себя гнев в сети

В сети стало вирусным видео, героиня которого лизнула мороженое в магазине. Ролик с ней был опубликован пользователем Twitter с ником Optimus Primal и в настоящий момент набрал 90 тысяч ретвитов и лайков.

Судя по видео, девушка берет запечатанную упаковку мороженого Blue Bell из холодильника, открывает крышку, проводит языком по продукту, а затем ставит его обратно. При этом за кадром слышны поощрительные возгласы парня.

Содержание ролика возмутило пользователей. «Если это не пранк, и она действительно вернула мороженое в холодильник, ее должны арестовать», — считал Adam Sith. «Это отвратительно. Надеюсь, весь интернет ополчится против нее», — заключил LittleMissLizz.

Как пишет USA Today, люди обратились к компании-производителю и спросили, почему она не запечатывает товар должным образом. Представители Blue Bell ответили, что во время производства банки с продуктом переворачиваются, мороженое примерзает к крышке, и таким образом они запечатываются естественным образом. В компании также отметили, что относятся к произошедшему очень серьезно и уже работают над расследованием инцидента.

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