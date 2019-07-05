Лизнувшая мороженое в магазине девушка из вирусного ролика пойдет под суд

Девушке, которая лизнула мороженое Blue Bell в американском магазине и убрала его обратно в холодильник, грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает NBC News. Инцидент был записан и опубликован в соцсетях, ролик стал популярен.

По предварительным данным полиции, все произошло 28 июня в магазине Walmart в городе Лафкин на востоке штата Техас. Нарушительницу удалось идентифицировать. В настоящее время сотрудники ожидают окончательного подтверждения личности героини ролика, чтобы приступить к получению ордера на арест.

Девушке хотят предъявить обвинение в уголовном преступлении — порче потребительского товара. Ей грозит от двух до 20 лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов (635 тысяч рублей). Полиция также выразила желание побеседовать с мужчиной, который вел съемку и приговаривал «лизни, лизни».

Производитель десерта Blue Bell Creameries осудил действия героини вирусного видео. В качестве мер предосторожности магазин снял с продажи все мороженое компании с тем вкусом, который предпочла девушка из ролика. По предварительным данным, упаковку, которую вскрыла героиня ролика, удалось найти.

Видео стало вирусным в начале июля. На нем девушка лизнула мороженое в магазине и поставила его обратно. Ролик с ней был опубликован юзером Twitter с ником Optimus Primal.

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