Лизун чужого мороженого в магазине попал под суд

Жителя американского штата Луизиана задержали после того, как он, подражая девушке из популярного в сети ролика, лизнул мороженое Blue Bell в магазине и убрал его обратно в холодильник, сообщает WAFB.

В полиции подтвердили, что 36-летний Ленис Мартин (Lenise Martin) был взят под стражу. Поводом стал видеоролик, в котором запечатлено, как он открывает в магазине холодильник с мороженым, облизывает крышку с внутренней стороны, трогает упаковку мороженого пальцами, а затем закрывает и убирает обратно.

После того как руководство магазина увидело ролик, Мартин вернулся к ним и показал чек, подтверждающий факт покупки мороженого. Управляющий сообщил об этом сотрудникам полиции, которые допрашивали мужчину.

Полиция намерена предъявить Мартину обвинения, он останется в тюрьме. «Мы не советуем кому-либо повторять это ужасное действие. Это незаконно. Это вредит здоровью окружающих. Мы будем искать любого, кого застанем за подобным», — сообщил представитель полиции округа Ассумпшен Пэриш.

Девушке, которая лизнула мороженое Blue Bell и убрала его обратно в холодильник, грозит до 20 лет тюрьмы. Ей намерены предъявить обвинение в порче потребительского товара.

Производитель десерта осудил действия героини вирусного видео. Ролик стал популярным в начале июля после публикации юзером Twitter с ником Optimus Primal.

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