Оренбургских предпринимателей научат бизнесу

Оренбургских предпринимателей обучат бизнесу в рамках проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в России. Об этом сообщается на портале правительства региона.

В регионе 30 сентября стартовала бесплатная обучающая программа «5 точек роста», целью которой является развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За пять недель в рамках программы участники пройдут пять образовательных блоков по темам «Упаковка бизнеса», «Персонал», «Трафик», «Продажи» и «Финансы».

Как сообщили местные власти, участники программы получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своего бизнеса. Выпускники прошедших наборов школы уже увеличили оборот своего бизнеса в два раза.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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