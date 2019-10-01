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США обновили арсенал для атомной войны

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ядерные силы страны полностью модернизированы. Об этом он рассказал на церемонии в честь вступления в должность нового Комитета начальников штабов ВС США, передает ТАСС.

По словам президента, американские вооруженные силы стали при нем более мощными, чем когда-либо до того, и продолжают усиливаться. Ядерный арсенал страны, заявил он, был полностью обновлен за последние годы.

«У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать», — приводит российское агентство его слова.

В стремлении модернизировать ядерное оружие Соединенные Штаты не одиноки: согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), вышедшему в июне текущего года, в прошлом году все ядерные державы продолжили свои программы модернизации.

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