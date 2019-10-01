Силовые структуры
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии
В людях нашли органы древних существ
Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга
Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками
Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках
Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Россия наказала Украину за цистерны
Новости партнеров

Обыскивающих горожан пранкеров в полицейской форме отправили в СИЗО

Перейти в «Мою Ленту»

В Волгограде суд арестовал на 10 суток пранкеров, которые останавливали горожан, будучи в полицейской форме. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает v1.ru.

Им вменяется статья 20.1 («Мелкое хулиганство») за нецензурную брань в общественном месте. За ношение полицейской формы мировой суд приговорил каждого из нарушителей к штрафу.

По данным издания, молодых людей задержали после того, как в социальных сетях появилось видео, на которое обратило внимание региональное управление МВД. Пранкеры останавливали некоторых прохожих с просьбой показать документы, и якобы проверяя их на употребление и распространение наркотиков. Многих молодые люди «обыскивали».

В отделении задержанные объяснили, что просто хотели набрать популярность в интернете.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали в Центральном округе столицы приезжих, которые подозреваются в вымогательстве под видом сотрудников правоохранительных органов. Их вычислили по записям с камер наблюдения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд арестовал волгоградских пранкеров Армяна и Игоряна
Лжеполицейские приковали россиянина к батарее и лишили 300 тысяч рублей
Вымогающие взятку лжеполицейские попали на видео в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0227 сентября
Гела Кардава

Взял и вышел

Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
17:13Сегодня

Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

16:19Сегодня

Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке

15:37Сегодня

Задержание убийцы полковника СКР попало на видео

Силовые структуры00:0125 сентября
Хосе Антонио Ледесма Шепотте

«Это не наркотики, а лекарство от шамана»

Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
15:20Сегодня

Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео

13:54Сегодня

Друг Кокорина и Мамаева останется за решеткой

13:28Сегодня

Полковник СКР умер после нападения в Москве

Силовые структуры00:0119 сентября
Евгений и Елена Крайновы

«Я убил Ивана — и тебя убью»

Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
13:18Сегодня

Более 20 активистов «Народного ополчения России» доставили в полицию

12:39Сегодня

Сотрудника СКР ударили ножом на проходной ведомства

12:04Сегодня

Бывший начальник таможни Домодедово обвинил падчерицу в краже миллионов

Россия
Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
В Кремле рассказали о дружбе с грузинами и проблемах с их властями
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
По Петербургу прошелся разрушительный ураган «Мортимер»
Все материалы
Мир
Британец повоевал в ИГ, разочаровался и захотел к маме
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Брата президента Ирана посадили в тюрьму
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Раскрыто отношение северокорейцев к предателям
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Все материалы
Бывший СССР
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Зеленский открестился от встречи с адвокатом Трампа
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Назван срок отвода сил на двух участках в Донбассе
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Зеленский отреагировал на подписание «формулы Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
На подсчет россиян попросили десятки миллиардов рублей
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Россия наказала Украину за цистерны
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся исполинский айсберг
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Су-57 лишат оружия
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россия из-за США резко сократит пуски «Союз МС» к МКС
Все материалы
Спорт
Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Три футболиста «Лестера» попали в сборную седьмого тура АПЛ
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Ласицкене выступила против участия в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
Все материалы
Культура
Умер один из пионеров хип-хопа Джимми Спайсер
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Квентин Тарантино начал писать книгу о ветеране Второй мировой войны
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Галустян станет новым лицом СТС
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
Все материалы
Ценности
Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и не вынесла критики фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов
Все материалы
Путешествия
Стюардессы отказались пускать пассажирку в туалет и вынудили ее ходить под себя
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Тележка с едой «обезумела» и устроила переполох в аэропорту
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Все материалы
Из жизни
Молния убила бегуна около финиша
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Трогательная встреча слоненка с воспитателем попала на видео
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Мужчина купил спорткар и через несколько часов разбил его
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину
Все материалы
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Kia пересмотрела комплектации российских Cerato
Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян
Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом
Все материалы
Дом
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Названы города мира с переоцененным жильем
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Двухлетний россиянин сжег бабушкин дом
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В России запустили единую образовательную онлайн-платформу
Оренбургских предпринимателей научат бизнесу
Все материалы