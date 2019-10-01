Обыскивающих горожан пранкеров в полицейской форме отправили в СИЗО

В Волгограде суд арестовал на 10 суток пранкеров, которые останавливали горожан, будучи в полицейской форме. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает v1.ru.

Им вменяется статья 20.1 («Мелкое хулиганство») за нецензурную брань в общественном месте. За ношение полицейской формы мировой суд приговорил каждого из нарушителей к штрафу.

По данным издания, молодых людей задержали после того, как в социальных сетях появилось видео, на которое обратило внимание региональное управление МВД. Пранкеры останавливали некоторых прохожих с просьбой показать документы, и якобы проверяя их на употребление и распространение наркотиков. Многих молодые люди «обыскивали».

В отделении задержанные объяснили, что просто хотели набрать популярность в интернете.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали в Центральном округе столицы приезжих, которые подозреваются в вымогательстве под видом сотрудников правоохранительных органов. Их вычислили по записям с камер наблюдения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru