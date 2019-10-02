Кандидатом на пост главного тюремщика России назвали генерала из ФСБ

Основной кандидат на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России — начальник управления «Л» этого ведомства, генерал-лейтенант Вадим Баланин. Об этом в среду, 2 октября, два источника, близких ко ФСИН, сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам источников, Баланин пришел во ФСИН в 2012 году. До этого он работал в управлении «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Управление «Л», которое в настоящее время возглавляет Баланин, состоит из шести управлений и восьми отделов. Оно занимается техническим сопровождением оперативной деятельности ФСИН.

По словам источников РБК, кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Алпатов — заместитель главы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России. В 2017 году Алпатов возглавлял управление «М» СЭБ ФСБ — оно следило за деятельностью сотрудников нескольких силовых структур, включая ФСИН.

Накануне вечером стало известно, что директор ФСИН Геннадий Корниенко покинул свою должность. Помимо Баланина на должность главы ФСИН претендует Анатолий Рудый — первый заместитель Корниенко, в настоящее время исполняющий обязанности директора службы.

Другие кандидаты — замдиректора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель директора Росгвардии Виктора Золотова.

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