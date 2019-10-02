Россия отреагировала на информацию о применении С-500 в Сирии

Необходимости в испытаниях и использовании в Сирии перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» не было и нет, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Об испытаниях систем данного ЗРК в Сирии ранее 2 октября сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Собеседники издания рассказали, что в ходе тестирования были выявлены и устранены некоторые неполадки в работе техники.

О запуске С-500 в производство в июне текущего года заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В Сирии на данный момент дислоцированы ЗРК С-400 вооруженных сил России, а также С-300, переданные Москвой официальному Дамаску осенью 2018 года.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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