Подмосковным школьникам рассказали о правилах поведения при ЧС

Спасатели провели почти 11 тысяч уроков безопасности в подмосковных школах и детских садах с начала нового учебного года. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 2 октября.

Мероприятия проводились в рамках традиционного месячника безопасности. Специалисты рассказывали учащимся о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. В обязательном порядке слушателям демонстрировалась работа мобильного приложения системы-112.

24 сентября вице-губернатор региона Дмитрий Пестов рассказал, что к системе «Безопасный регион» с начала года было подключено 7,5 тысячи камер видеонаблюдения. По его словам, благодаря этому удается создавать «пространства безопасности».

Программа реализуется с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он неоднократно заявлял, что жители должны чувствовать себя в безопасности.