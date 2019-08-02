Безопасные аттракционы Подмосковья отметили на специальной карте

Карта допущенных к эксплуатации аттракционов опубликована на геоинформационном портале Подмосковья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 августа.

«У входа на аттракцион должны быть размещены регистрационный талон, сведения о прохождении технического осмотра и допуске к эксплуатации», — сказал Разин.

Он добавил, что в случае обнаружения незарегистрированного аттракциона следует подать жалобу. По его словам, специалисты в ходе проверок редко выявляют серьезные нарушения.

«Если аттракцион небезопасен, его немедленно закрывают», — заверил министр.

Рейдовые проверки аттракционов специалисты ведомства проводят три раза в год. Последняя проходила с 22 по 28 июля. В результате были проверены 307 аттракционов.