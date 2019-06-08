Подмосковные парки пообещали обновить до неузнаваемости

В 2019 году власти Московской области полностью обновят 17 парков и оборудуют их с учетом пожеланий местных жителей. Об этом в интервью каналу «360» заявила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

По ее словам, кроме реконструкции действующих парков, областные власти планируют обустроить три новых зоны отдыха. «В этом году 17 парков будут обновлены до неузнаваемости. И к ним плюс еще три парка, которые будут созданы с нуля: это Ревякино в Воскресенском районе, парк Малевича в Одинцовском районе, а напротив еще создается детский парк», — отметила вице-губернатор.

Также Виртуозова сообщила, что в проекты по реновации зон отдыха внесли объекты, о которых просили жители Подмосковья. «То, что касается реновации уже существующих парков, мы посоветовались с людьми, там были добавлены волейбольные площадки, кафе, инфраструктура – все, что просили нас люди», — добавила она.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при благоустройстве Губайловского парка учтены все пожелания жителей Красногорска. По его словам, проект неоднократно обсуждался с жителями района. В результате за основу взяли концепцию экопространства, без аттракционов и торговых точек, отметил Воробьев.

Всего в Московской области насчитывается 100 парков, с 2013 года их количество увеличилось в четыре раза, говорится на сайте областного правительства.

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