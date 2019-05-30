Воробьев оценил благоустройство Губайловского парка

При благоустройстве Губайловского парка учтены все пожелания жителей Красногорска, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев после осмотра территории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я общаюсь с жителями — постоянно есть какие-то новые запросы: фонтан, дополнительные туалет, урна, скамейки, освещение, видеонаблюдение. Мы должны к этому прислушиваться и дополнять парки всем тем, что создает для человека комфорт», — сказал он.

По его словам, проект Губайловского парка неоднократно обсуждался с жителями района. В результате за основу взяли концепцию экопространства, без аттракционов и торговых точек, отметил он.

«Никто не хочет в этом прекрасном живописном уголке излишней урбанизации, ресторанов, кафе или ларьков», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор уточнил, что в настоящий момент идут работы по благоустройству 17 парков. На эти цели, по его словам, из городской казны выделяются большие средства.

Всего в Московской области насчитывает 100 парков, с 2013 года их количество увеличилось в четыре раза, говорится на сайте областного правительства.