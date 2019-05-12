Глава Подмосковья проверил ход строительства детского парка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского парка в Одинцово, открытие которого намечено на июль. Об этом пресс-служба главы региона сообщила в Instagram.

В парке будет организовано несколько игровых зон для детей в возрасте до 16 лет, оборудована спортивная площадка для воркаута, футбола, стритбола и волейбола.

Помимо этого на территории парка появится самый крупный в Московской области веревочный городок Norway Park. Он будет представлять собой препятствия, тарзанки и зип-лайны, установленные на деревьях или искусственных опорах.

Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что парк станет одним из объектов большой зоны отдыха, создаваемой в Одинцовском городском округе. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в свою очередь напомнил, что власти региона в этом году по поручению Воробьева реализуют более 50 проектов — парки, пешеходные зоны и общественные пространства.

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