В связи с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне подмосковных ветеранов обеспечили мобильными телефонами, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 мая.

«316 участников Великой Отечественной войны обеспечены мобильными телефонами с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей», — сказала Фаевская.

Она уточнила, что в случае смерти ветерана мера соцподдержки сохраняется за его вдовой.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что власти должны заботиться о ветеранах и пожилых людях. По его словам, это одна их первостепенных задач. По его инициативе в регионе действуют различные льготы для лиц старшего возраста.

25 апреля президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня в РФ проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны.