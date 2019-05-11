Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветеранов, проживающих в пансионате «Ногинский» , сообщает пресс-служба главы Подмосковья. Фотографии опубликованы в Instagram.

В учреждении находятся три ветерана Великой Отечественной войны, 20 участников трудового фронта, а также узник фашистских лагерей и блокадник Ленинграда. «Мы сегодня в одном из 12 домов ветеранов Подмосковья: хорошее убранство, все чисто», — сказал Воробьев. «Здесь много людей, которые прошли войну, испытали ее тяготы, копали траншеи, противотанковые рвы, работали в цехах, шили варежки, шапки. Им далеко за 80 уже, и общаться с ними очень приятно — живут дружно, даже английский язык пытаются учить, потому что это интересно», — добавил он.

В завершение губернатор поздравил семью Устиновых — Юлия Петровича и Тамару Михайловну — с 68-й годовщиной свадьбы: «Хочу подарить вам памятную медаль и высказать слова уважения за преданность, за ваш союз».

9 мая Воробьев присутствовал на военном параде у стен Кремля. «Все вместе мы говорим спасибо поколению, которое самоотверженно сражалось за справедливость, свободу и будущее», — объявил он. «Время летит быстро, но память о Великой Отечественной войне никогда не станет для нас просто историей. В эти майские дни мы по-особенному ощущаем нашу сплоченность и нашу важную обязанность рассказать детям и внукам правду о цене Победы, о подвигах их предков», — добавил губернатор.

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