Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность участия жителей в реализации нацпроектов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 мая.

«Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий», — заявил президент России Владимир Путин, руководивший заседанием.

Воробьев подчеркнул, что «людям не интересны обещания, графики и планы, им нужен результат сейчас, а не в отведенном будущем». В этой связи он заявил о необходимости «оперативно выполнять поручения в рамках нацпроектов, поскольку это позволит ускорить работу и получить реальный результат, который почувствуют жители».

По словам губернатора Подмосковья, в 2019 году для региона планируется закупить оборудование для почти 70 больниц и поликлиник на 4 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта по экологии будет завершена реабилитация «Кучино», а также приведены в порядок шесть других закрытых полигонов твердых боевых отходов.

«Мы будем стремиться максимально оперативно подготовить необходимые документы, урегулировать все вопросы с подготовкой к строительству и рекультивации. Сегодня это приоритетная задача для нас», — резюмировал Воробьев.

«Работа над нацпроектами совместная, и федеральные структуры, ведомства должны выступать здесь заинтересованными партнерами субъектов Федерации», — отметил Путин.

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